Дебати показали, що в Сенаті Нідерландів є більшість за асоціацію Україна-ЄС

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Вівторок, 23 травня 2017, 23:24

В Сенаті Нідерландців, де у вівторок відбулися дебати щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, утворилась більшість на підтримку документу.

Про це написав активіст української громади в Нідерландах Олександр Снідалов на своїй сторінці у Facebook.

Крім традиційних прихильників угоди, сенаторів від VVD, D66, GroenLinks, PvdA, документ підтримали дев'ять сенаторів партії CDA, яка офіційно виступає проти ухвалення, а також троє сенаторів від партії CU, яка також офіційно не підтримує ратифікацію.

Цієї більшості буде достатньо для успішного голосування, яке заплановане на 30 травня.

Лідер CDA в Сенаті, Елко Брінкман, зазначив, що голосування його фракції може відрізнятись від голосування колег по партії в Нижній палаті парламенту і в цьому немає проблеми, оскільки Сенат проводить власну оцінку ситуації і буває так, що оцінки двох палат відрізняються.

Голландська радіостанція BNR повідомляє, що наступного тижня за ратифікацію угоди про асоціацію можуть проголосувати 48 голландських сенаторів (з 38 необхідних), проти – 27.

"За", скоріше за все, проголосують сенатори партій VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CU та дев'ять сенаторів партії CDA. Проти будуть голосувати PVV, SP, PvdD, SGP і 50plus.

Як відомо, Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС 23 лютого.

Схвалення ратифікації в Сенаті залишається останнім законодавчим кроком, який розблокує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.

Європейська правда

Теми: ЄС
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