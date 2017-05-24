Партію Саакашвілі створили люди нардепа Голубова

1473 перегляди
0
Середа, 24 травня 2017, 00:36

Партію "Блок Міхеїла Саакашвілі" створили люди народного депутата від БПП Дмитра Голубова.

Як повідомлялося, партія була зареєстрована на ім'я Євгена Гофмана, який на місцевих виборах у 2015 році в Одесі був єдиним кандидатом від партії "Молодь до влади".

Керівником партії "Молодь до влади" є Валентин Скрипець.

Крім того, Скрипець разом з Голубовим є засновниками в "Громадська організація "Громадська приймальня народного депутата Дмитра Голубова в місті Києві". При цьому Голубов керівник, а Скрипець помічник-консультант.

Також відомо, що Скрипець працює за строковим договором на постійній основі.

Тобто можна побачити зв'язок між Гофманом, Скрипцем, партією "Молодь до влади" і Голубовим.

Як відомо, раніше екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе повідомив, що в Україні зареєстрована партія "Блок Міхеїла Саакашвілі". При цьому він підкреслив, що партія не має ніякого відношення ні до колишнього голови Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі, ні до членів його команди.

Українська правда

Теми: Саакашвілі
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Україні з’явилась партія Саакашвілі без Саакашвілі 23 травня 2017, 00:46
Саакашвілі каже, що Порошенко доручив "зайнятися його громадянством" 9 травня 2017, 23:26
Одеська міськрада скасувала декомунізацію вулиць, проведену Саакашвілі 26 квітня 2017, 16:03
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Партію Саакашвілі створили люди нардепа Голубова
Рішення суду про конфіскацію "грошей Януковича" відсутнє у Реєстрі
Кутовий йде у відставку через земельну реформу - джерела
У ГПУ перерахували провадження проти Януковича
Усі новини
"Cпи спокійно"

Волонтери створили додаток-будильник, що збирає гроші для АТО

Слухай чесно

Де можна слухати музику легально і необмежено