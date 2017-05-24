У Туки вирішать, як забезпечити новими паспортами мешканців ОРДЛО

Наступного тижня пройде закрита нарада щодо забезпечення жителів окупованої частини Донбасу біометричними паспортами.

Про це повідомив заступник міністра з питань окупованих територій і ВПО України Георгій Тука під час виступу на міжнародній конференції "Реінтеграція Донбасу в умовах гібридної війни", повідомляє "Укрінформ".

"Я вчора мав зустріч в Міністерстві закордонних справ щодо забезпечення біометричними паспортами мешканців тимчасово не контрольованих територій і Криму. Наступного тижня в нас буде нарада з залученням прикордонників", - сказав він.

Тука також зазначив, що на цій нараді буде порушуватися питання спрощеної процедури вступу абітурієнтів з неконтрольованої території до вищих навчальних закладів України.