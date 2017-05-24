Польські й українські фахівці обговорять питання пам’ятників

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Середа, 24 травня 2017, 08:51

Представники польського й українського Інститутів національної пам'яті найближчим часом обговорять питання українських та польських пам'ятників.

Про це повідомив керівник Інституту національної пам'яті України Володимир В'ятрович за результатом розмови з головою польського Інституту національної пам'яті Ярославом Шареком, яка відбулася 23 травня.

"Найважливіше: домовилися на початку червня провести зустріч компетентних представників для вирішення питання українських та польських пам'ятників", – написав він у Facebook.

"Цим мають займатися спеціально уповноваженої державні органи, а не громадські активісти чи місцева влада", – додав В'ятрович.

Теми: Польща історія культура
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