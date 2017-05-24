Вища рада правосуддя люструвала суддю Колесниченка

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Середа, 24 травня 2017, 10:00

Вища рада правосуддя звільнила суддю Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, колишнього голову Вищої ради юстиції Володимира Колесниченка за законом "Про очищення влади".

Відповідне рішення було прийнято на засіданні 23 травня

Як повідомила доповідач – член Вищої ради правосуддя Тетяна Малашенкова, вказані у зверненнях Міністерства юстиції підстави знайшли своє підтвердження у ході проведеної нею перевірки.

"Вища рада правосуддя ухвалила визнати порушення суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Колесниченком Володимиром Миколайовичем вимог щодо несумісності та звільнити його з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ", – йдеться у повідомленні ВРП.

Українська правда

Теми: люстрація суд
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