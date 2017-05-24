Від Парубія вимагають організувати звіт уряду Гройсмана

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Середа, 24 травня 2017, 11:01

Депутат Олег Мусій вимагає, щоб Верховна Рада заслухала річний звіт про роботу Кабінету міністрів Володимира Гройсмана.

Про це він заявив із трибуни парламенту в середу, 24 травня.

Мусій сказав, що замість звіту уряду про роботу за останній рік депутати отримали "черговий договорняк".

"Виявляється, що один із комітетів – економічної політики – вже прийняв рішення про визнання діяльності уряду до відома і чомусь, в обхід цієї зали, в обхід українського народу, вирішив зарахувати це як звіт уряду", – обурився він

"Я вимагаю від голови Верховної Ради забезпечити регламентну й конституційну норму з річного звіту уряду – і внесення після того не тільки тієї постанови, яка є, про питання довіри чи недовіри (Кабміну – ред.). Я думаю, що уряд також треба б запитати у залу, чи він підтверджує легітимність цього уряду, чи він довіряє теперішньому уряду –і отримати знову цей так званий імунітет", – сказав Мусій

"Прошу керівництво Верховної Ради відреагувати на це офіційне звернення і забезпечити можливість народних депутатів і народу України ознайомитися зі звітом уряду, алже претензії є до багатьох міністрів", – наголосив він

Як відомо, 14 квітня минув рік відтоді, як Володимир Гройсман приступив до обов’язків прем’єр-міністра, але замість звіту у Верховній Раді 12 квітня уряд у повному складі виступив на комітеті з питань економічної політики, а 14 квітня відбулася "година уряду" за участю Гройсмана.

Олена Рощенко, УП

Теми: Кабінет міністрів Гройсман Верховна Рада Мусій
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