Відвідувачів Ради просять вдягатись охайно і стримано

Прес-служба апарату Верховної Ради просить відвідувачів парламенту дотримуватися певного дрес-коду.

Про це йдеться в оголошеннях, розміщених при вході у ВР, повідомляє у середу "Укрінформ".

"Шановні друзі! Під час відвідування Верховної Ради просимо вас дотримуватися світових норм офісно-ділового дрес-коду", – йдеться у повідомленні.

В оголошенні вказано, що стандартами офісно-ділового стилю є строгість, охайність, стриманість, елегантність, доглянутість.

Відвідувачів Ради просять утриматися від вечірнього, спортивного, маскарадного, занадто відвертого, пляжного одягу та взуття.