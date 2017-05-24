Відвідувачів Ради просять вдягатись охайно і стримано

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Середа, 24 травня 2017, 11:26

Прес-служба апарату Верховної Ради просить відвідувачів парламенту дотримуватися певного дрес-коду.

Про це йдеться в оголошеннях, розміщених при вході у ВР, повідомляє у середу "Укрінформ".

"Шановні друзі! Під час відвідування Верховної Ради просимо вас дотримуватися світових норм офісно-ділового дрес-коду", – йдеться у повідомленні.

В оголошенні вказано, що стандартами офісно-ділового стилю є строгість, охайність, стриманість, елегантність, доглянутість.

Відвідувачів Ради просять утриматися від вечірнього, спортивного, маскарадного, занадто відвертого, пляжного одягу та взуття.

Теми: Верховна Рада
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