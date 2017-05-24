Бізнесмену Грановському повідомлено про підозру. Не депутату

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Середа, 24 травня 2017, 11:46

Генеральна прокуратура повідомила про підозру в ухилянні  від сплати податків бізнесмену Олександру Грановському.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

Мова йде про досудове розслідування злочинів, вчинених посадовими особами потужного дистриб’ютора тютюнової продукції – ТОВ "Мегаполіс Україна" (з травня 2016 року ТОВ "Тедіс Україна").

 

За результатами розслідування здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру мешканцю міста Одеса "українському олігарху Олександру Грановському у вчиненні кримінальних правопорушень".

Йдеться про підозру в ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов’язана їх сплачувати, і які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивному підприємництві, тобто створенні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Як встановлено під час досудового розслідування, Грановський за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Тедіс Україна", яким вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності, створив злочинну схему ухилення від сплати податків, від якої підконтрольні мільйонеру підприємства були вигодонабувачами.

У зв’язку з викладеним, 23.05.2017 слідчими та прокурорами Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Олександра Грановського повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

На даний час досудове розслідування триває, вживається комплекс необхідний слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Українська правда

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