У штабі АТО уточнили, де минулої доби отримав поранення боєць
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, 1 боєць поранення.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в середу.
"За минулу добу загиблих у лавах ЗСУ внаслідок бойових дій, на щастя, немає, 1 воїн отримав поранення в Авдіївці під час обстрілу", – сказав полковник.
Українська правда
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