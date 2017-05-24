У штабі АТО уточнили, де минулої доби отримав поранення боєць

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Середа, 24 травня 2017, 12:38

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, 1 боєць поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в середу.

"За минулу добу загиблих у лавах ЗСУ внаслідок бойових дій, на щастя, немає, 1 воїн отримав  поранення в Авдіївці під час обстрілу", – сказав полковник.

Українська правда

Теми: АТО
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