У штабі АТО уточнили, де минулої доби отримав поранення боєць

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, 1 боєць поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в середу.

"За минулу добу загиблих у лавах ЗСУ внаслідок бойових дій, на щастя, немає, 1 воїн отримав поранення в Авдіївці під час обстрілу", – сказав полковник.

Українська правда