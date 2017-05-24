В Раду надійшло подання на зняття недоторканності з Бобова
До Верховної Ради надійшло подання на зняття депутатської недоторканності з нардепа від партії "Відродження" Геннадія Бобова.
Про це у Твіттері повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
"Надійшло подання від Генпрокурора на зняття недоторканності з Геннадія Бобова. Передав до регламентного комітету", - написав він.
Як відомо, 19 травня 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з трьох депутатів: Андрія Лозового (Радикальна партія) підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків, Геннадія Бобова – в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея ("Народний фронт") – у незаконному збагаченні.
Проте пізніше подання на притягнення до відповідальності Лозового та Дейдея повернули до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Бобов заявив, що всі звинувачення проти нього безпідставні.
Українська правда
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