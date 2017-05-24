Заступник директора НАБУ вважає справу тиском на бюро

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Середа, 24 травня 2017, 12:58

Перший заступник директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углава вважає кримінальне провадження, відкритого Генпрокуратурою за підозрою в ухилянні від сплати податків і приховуванні громадянства Грузії при прийомі на роботу, тиском на бюро.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Я розцінюю це як тиск на НАБУ", - сказав він.

За його словами, дії співробітників Генпрокуратури щодо нього незаконні.

Як відомо, у середу стало відомо, що Генпрокуратура проводить розслідування стосовно першого заступника директора НАБУ Гізо Углави про підозру в ухиленні від сплати податків і приховуванні громадянства Грузії.

НАБУ почало розслідувати фальсифікацію Генпрокуратурою справи проти першого заступника директора бюро Углаву.

Теми: НАБУ
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