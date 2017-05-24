Луценко пояснив, чому Януковича ще не судять за Майдан

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Середа, 24 травня 2017, 12:55

Генпрокуратура має намір передати до суду справу щодо злочинів колишнього президента Віктора Януковича проти учасників Євромайдану одразу після вироку суду у справі про держзраду.

Про це під час свого виступу у Раді зі звітом заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Справу по пред’явленню обвинувального акту Януковичу і Захарченко щодо організації безчинств на Майдані проти мирних демонстрантів буде скеровано до суду одразу після розгляду справи про державну зраду", - зазначив Луценко.

Генпрокурор пояснив, що згідно із законодавством, якщо проти однієї особи направляються до суду дві справи, то справи мають об’єднати. Тому, щоб цього не сталося, аби не затягувати час, ГПУ чекає вироку у справі про держзраду. "Ми дочекаємося цього вироку і одразу наступного тижня подаємо справу щодо наступного злочину – проти Майдану", - заявив генпрокурор.

При цьому Луценко назвав рішення Інтерполу щодо Януковича політизованим.

Говорячи про справи щодо корупції часів Януковича, Луценко зазначив, що нині проти Януковича і його оточення є 10 проваджень щодо корупції, у ключових випадках вже закінчено досудове слідство.

При цьому Луценко заявив, що усього за злочини під час Євромайдану уже засуджено 42 особи.

Як відомо, Інтерпол припинив розшук колишнього президента Віктора Януковича.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Янукович Луценко
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