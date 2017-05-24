Антикорупційна спецоперація: у луганського податківця вилучили $2,8 мільйона

У затриманого внаслідок одномоментної антикорупційної спецоперації екс-керівника Державної податкової адміністрації Луганської області Олександра Антипова вилучили 2,8 мільйона доларів готівки.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, звітуючи перед парламентом у середу.

"Уже затримано й доставлено в Генеральну прокуратуру в кайданках 22 колишніх керівника податкової системи, які завдали збитків Україні – близько 10 мільярдів доларів. Зокрема серед них керіники податків ців таких областей як Харківська – Денисюк, Луганської – Антипов. До речі при обшуку в нього у чемодані знайшли 2,8 мільйона доларів", – розповів зокрема Луценко.

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Усього обшуки проводились у 15 областях України.

Генпрокурор заначив, що двох областях податківців хтось попередив і вони втекли.

"Прикордонники чекають, але найкраще – здатися слідству", – попередив утікачів Луценко.

Українська правда