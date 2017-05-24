Надмірна секретність погіршує ефективність допомоги для оборони України

Україні слід розробити законодавство, яке регулюватиме залучення міжнародної допомоги, та запровадити належні звітність і контроль за її використанням.

Про це йдеться йдеться у дослідженні "Удосконалення системи: як підвищити ефективність допомоги у сфері оборони" Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони і Transparency International Defence and Security Великобританія.

У дослідженні зазначають, що Україні слід забезпечити прозорість у сфері Державного оборонного замовлення і пріоритетних напрямів розвитку оборони.

"Ви маєте пам’ятати, що ви є у стані війни. Але це не має означати, що ви є за пеленою секретності", - сказав член НАКО генерал-полковник Британської армії Тімоті Еванс на презентації проекту.

Еванс також зазначив, що має бути прозорість у плані фінансування, закупівель і ролі "Укроборнпрому". Через непрозорість процесу закупівель та їхнього планування донори не можуть визначити, чого найбільше потребує Україна.

Також у дослідженні йдеться, що загалом з початку війни на Донбасі міжнародну допомогу для оборони Україна отримувала від 18 країн.

"Лише США, починаючи з 2014 року, надали технічну допомогу у розмірі 658 млн доларів. Це 7% від усього військового бюджету України", - сказала член Національного антикорупційного комітету з питань оборони, головний редактор Української правди Севгіль Мусаєва.

Для дослідження НАКО провів 15 інтерв’ю з представниками держав-донорів, близько 12 - з військовослужбовцями, 4 - з волонтерами.

У дослідженні НАКО підготували рекомендації щодо реформування надання міжнародної допомоги. Серед них:

Більша частина Державного оборонного замовлення має бути прозорою для донорів та суспільства. Для цього український парламент має внести зміни до закону "Про державну таємницю". Також має бути знижений рівень секретності щодо бюджетування і закупівель в оборонній сфері та чітко прописана роль державного концерну "Укроборонпром" у цьому процесі.

Потрібно запровадити єдину нормативно-правову базу для управління міжнародною допомогою, що надходить до України для сил оборони. На сьогодні цей процес регулюється різними нормативно-правовими актами. Надходження усієї міжнародної допомоги має реєструватися в Міністерстві оборони України. Плануванням та координацією міжнародної допомоги має опікуватися окремий орган.

Країни-донори мають сформулювати перед владою України чіткі критерії щодо зменшення корупційних ризиків у секторі оборони.

Українська правда