Генпрокурор заявив, що отримав компромат ще на одного нардепа

760 переглядів
0
Середа, 24 травня 2017, 13:44

Генпрокуратура отримала від затриманих у справі щодо корупції в енергетиці свідчення проти одного із нинішніх нардепів.

Про це під час звіту у Верховній Раді повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Так, генпрокурор заявив, що уже відповідають у суді 32 екс-посадовця часів Януковича та керівники фіктивних підприємств, які їх обслуговували.

Зокрема на лаві підсудних зараз в судах перебувають заступник керівника НБУ тих часів, начальник департаменту компанії СЕПЕК, екс-голова Київської ОДА.

Уже засуджено 16 осіб, серед них начальник податкової міліції України Головач, екс-заступник міністра екомічного розвитку Сухомлин, заступник голови правління НАК "Нафтогаз" Кацуба та інші. Луценко повідомив, що затримані уклали угоду зі слідством і вже дали покази в тому числі проти одного із народних депутатів.

"Покази цих та інших засуджених вивели ГПУ на керівництво енергетичного сектору тих часів, зокрема і тих достойників, які зараз мають мандат народного депутата", - сказав Луценко.

При цьому він не назвав прізвища народного обранця.

За словами Луценка, під час цього слідства державі відшкодовано 360 млн гривень.

Як відомо, екс-заступник міністра Олександр Сухомлин був заарештований у червні 2016-го із заставою 100 млн грн. Він був фігурантом справи Курченка. Сухомлина підозрювали у завданні збитків державі на суму близько 4 мільярдів гривень.

Народний депутат Сергій Лещенко заявляє, що у ГПУ було готове подання на депутата Юрія Бойка за сприяння в реалізації "схеми Курченка", коли той працював в уряді. Це подання, за словами Лещенка, вже рік лежить у Луценка.

У ГПУ заявляють, що слідчі не складали повідомлення про підозру за сприяння в реалізації "схеми Курченка" стосовно депутата Юрія Бойка.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Луценко Бойко Курченко Лещенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Слідство у справі Шеремета не мало відео, яке мали журналісти 24 травня 2017, 13:55
Генпрокурор назвав трьох "китів" сучасної корупції в Україні 24 травня 2017, 13:33
Луценко пожалівся: Справ тисячі – не вистачає суддів 24 травня 2017, 13:26
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У слідства у справі Шеремета не було відео, яке мали журналісти
Генпрокурор заявив, що отримав компромат ще на одного нардепа
Луценко: "Тітушок" у Дніпрі 9 травня організував Опоблок
Генпрокурор назвав трьох "китів" сучасної корупції в Україні
Усі новини
Лайфхак

Як 30 днів пересуватися по місту тільки на велосипеді

Здоров'я

Чим нам шкодить кава, та скільки її ліпше пити