НАКО пропонує допомогу у відборі наглядачів для "Укроборонпрому"

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Середа, 24 травня 2017, 13:53

Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони збирається допомогти у відборі кандидатів на посади у Наглядовій раді "Укроборонпрому".

Про це сказав сказав член Національного антикорупційного комітету з питань оборони, генерал-полковник Британської армії Тімоті Еванс на презентації дослідження "Удосконалення системи: як підвищити ефективність допомоги у сфері оборони".

"На сьогодні є два представники-керівники Наглядової ради. Ще троє мають бути призначені. І НАКО збирається допомогти стосовно того, які критерії мають використовуватись для відбору кандидатів на ці посади", - сказав Еванс.

Еванс наголосив, що Україні необхідний орган, який здійснюватиме незалежний нагляд за Концерном.

Як повідомлялося, НАКО зазначав, що закупівлі "Укроборонпрому" здебільшого є непрозорими.

Як відомо, 14 квітня на "Українській правді" було опубліковане журналістське розслідування про злочинні схеми Державного концерну "Укроборонпром".

Йдеться про замовлення фіктивних робіт на мільйонні суми, а також уникнення оподаткування.

Така ситуація, на думку автора, склалася через неможливість контролю діяльності підприємств з боку суспільства, а також повне зосередження контролю над "Укроборонпромом" в руках президента України і залежного від нього генерального директора Концерну.

Українська правда

Теми: армія Укроборонпром
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