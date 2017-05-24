Луценко – Ляшку: Дай бог, щоб ваша фракція не зменшилась

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Середа, 24 травня 2017, 14:35

Генпрокурор Юрій Луценко побажав лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку, щоб склад його фракції не зменшився.  

Про це він сказав під час виступу у Верховні Раді, відповідаючи на заяву Ляшка, про те, що фракція РП не довіряє Луценку і вже підписалася у повному складі за його відставку.

"Дякую, пане голово фракції, за те, що висловлюєте критичні зауваження за те, що підписуєтеся повним складом. Дай бог, щоб цей склад не зменшився найближчим часом", - відповів Луценко.  

Після цього Ляшко почав звинувачувати Луценка у політичній заангажованості і, зрештою, депутати "Радикальної партії" пішли із зали засідань.  

 
фото: роман кравець

Пізніше Луценко додав щодо цієї ситуації:

"Керівнику "Радикальної партії", який пішов розповідати про мої погрози, нагадаю, я прошу бога, щоб фракція "радикалів" не зменшилася. Таке життя. Він постійно сам вимагає від депутатської зали зняти то з одного, то з другого, то з третього свого депутата недоторканість, навіть викреслити його з депутатів. Ну так він сформував фракцію. Бога прошу, щоб вона не зменшилася, бо опозиція Україні потрібна", - сказав він.

Як відомо, Радикальна партія Олега Ляшка 20 лютого виключила Андрія Артеменка зі складу фракції через скандал із планом щодо Криму, який той возив до США.

19 травня Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з трьох депутатів, серед яких нардеп з "Радикальної партії" Андрій Лозовой.

Проте пізніше подання на притягнення до відповідальності Лозового та Євгена Дейдея повернули до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Луценко Ляшко
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IP: 178.95.52.---pereselenec24.05.2017 15:09
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