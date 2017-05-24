Бойовики обстріляли Мар'їнку
Бойовики обстріляли Мар'їнку в районі школи.
Про це на своїй сторінці в facebook повідомив голова ОВЦА Донецької області Павло Жебрівський.
"Щойно російські окупанти обстріляли Мар'їнку в районі 2-ї школи. Вчителі швидко звели дітей в бомбосховище. Коли обстріли втихли, діток розвезли автобусами по хатах. За попередньою інформацією є одне влучення в приватний будинок по вул.Прокоф'єва. Інформація уточнюється", - написав він.
Як повідомлялося, раніше у середу, 24 травня, близько 11:30 бойовики відкрили вогонь в напрямку КПВВ "Мар'їнка" на дорожньому коридорі через лінію розмежування сторін на Донбасі. Через це українські прикордонники тимчасово припинили роботу КПВВ.
Українська правда
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