Бойовики обстріляли Мар'їнку

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Середа, 24 травня 2017, 15:37

Бойовики обстріляли Мар'їнку в районі школи.

Про це на своїй сторінці в facebook повідомив голова ОВЦА Донецької області Павло Жебрівський.

"Щойно російські окупанти обстріляли Мар'їнку в районі 2-ї школи. Вчителі швидко звели дітей в бомбосховище. Коли обстріли втихли, діток розвезли автобусами по хатах. За попередньою інформацією є одне влучення в приватний будинок по вул.Прокоф'єва. Інформація уточнюється", - написав він.

Як повідомлялося, раніше у середу, 24 травня, близько 11:30 бойовики відкрили вогонь в напрямку КПВВ "Мар'їнка" на дорожньому коридорі через лінію розмежування сторін на Донбасі. Через це українські прикордонники тимчасово припинили роботу КПВВ.

Українська правда

Теми: Донецька область
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