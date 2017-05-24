Ситник повідомив про затримання інформатора земельного олігарха

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Середа, 24 травня 2017, 16:16

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив про затримання працівника суду, який зливав інформацію про обшуки.

Про це він сказав під час парламентських слухань про стан антикорупційної політики в Україні.

"Затримали (24 травня – ред.) працівника суду, який за гроші зливав інформацію щодо обшуків по санкціях на обшук, які ми отримували в судах… Ми піймали цього працівника за руку. Фактично, бралася інформація із закритої частини судових рішень і просто особам зацікавленим (передавалася). Ця справа стосується одного із великих олігархів земельних", - сказав він.

"Була затримана ця працівниця під час передачі роздрукованих із закритого реєстру судових рішень ухвали про обшуки на підконтрольних йому підприємств", - додав Ситник.

За його словами велика частина обшуків "зливається".

"Іноді ми приходим (з обшуком – ред.), а там нас уже ждуть", - сказав Ситник.

Як відомо, Ситник заявляв, що без створення Антикорупційного суду справи, пов'язані з великою корупцією топ-чиновників, можуть розглядатися 10 років.

Українська правда

Теми: Ситник олігархи суд
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