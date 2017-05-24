Перших п'ятьох затриманих податківців доставили до суду

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Середа, 24 травня 2017, 16:44

До Печерського райсуду Києва привезли перших п'ятьох затриманих у ході антикорупційної операції силовиків у 15 областях, яку провели 24 травня.  

Про це у середу повідомляє Укрінформ.

Згідно із інформацією силовиків, затримували екс-чиновників податкових служб часів екс-президента Януковича та голови тодішнього Міністерства доходів і зборів Олександра Клименка.

Агентство вказує, що наразі невідомо, коли почнеться судове засідання.

Як відомо, 24 травня у 15 регіонах України почалася велика антикорупційна операція, у якій задіяно біля 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводяться 450 обшуків.

За словами військового прокурора Анатолія Матіоса, обшуки проводились відносно керівництва податкових адміністрацій низки областей, "за місцем знаходження всіх податкових майданчиків, куди заганяли підприємства реального сектора економіки".

Затримали більше 20 осіб.

Теми: суд податки Клименко
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