ГПУ прийшла з обшуками до екс-службовців "Приватбанку"

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Середа, 24 травня 2017, 17:37

Слідчі Генеральної прокуратури проводять обшуки за місцем проживання колишніх службових осіб ПАТ "КБ "ПриватБанк", а також за адресами юридичних осіб, яким надавалися кредити за рахунок рефінансування Національного банку України.

Про це у середу повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Обшуки проходять у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення екс-службовцями ПАТ "КБ "Приватбанк" розкрадання грошових коштів в особливо великих розмірах.

У повідомленні ГПУ зазначається, що колишнє керівництво ПАТ "КБ "Приватбанк" у період 2008-2016 років, незважаючи на законодавчу заборону щодо проведення операцій із пов’язаними з банком особами, після одержання від НБУ рефінансування, у тому числі за рахунок цих коштів, надали пов’язаним із банком суб’єктам господарювання кредити на загальну суму близько 267 млрд грн.

В ГПУ заявляють, що у такий спосіб екс-посадовці  "Приватбанку" надавали кредитні кошти на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку юридичним особам, які мають ознаки фіктивності.

"У ході обшуків вже встановлено, що у більшості випадків за юридичними адресами вказаних так званих суб’єктів господарювання відсутні як самі юридичні особи, так і будь-які ознаки здійснення господарської діяльності", - повідомили в ГПУ.

"Під час розслідування судом за клопотання органу слідства вже накладено арешт на понад 770 об’єктів нерухомості по всій країні та накладення арештів продовжується", - сказано у заяві.

Як відомо, раніше повідомлялося, що перед націоналізацією з "Приватбанку" вивели 110 мільярдів гривень на фірми, які існували тільки на папері.

Українська правда

Теми: Приват Генпрокуратура Коломойський
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