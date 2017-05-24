МЗС: Справа Балуха – свідчення репресій в Криму

МЗС України засуджує продовження арешту в Криму громадянину України Володимиру Балуху до 4 вересня та відкидає будь-які звинувачення на його адресу.

Про це йдеться у заяві МЗС України у відповідь на рішення суду окупантів, яке було прийнято 23 травня.

"Єдиною "провиною" етнічного українця, який живе в окупованому Росією Криму, є його відданість своїй Батьківщині та повага до Державного прапора України. Саме це стало підставою для держави-окупанта на початку грудня 2016 року під надуманим приводом арештувати Володимира Балуха і незаконно тримати його під вартою вже понад півроку. Сприймаємо цю справу як символ страху кремлівської влади перед всім українським, а також як свідчення пануючих на окупованому півострові політичних репресій і безправ’я", - заявляє МЗС.

Україна вимагаємо від Російської Федерації звільнити Володимира Балуха та інших політичних в’язнів, а також припинити переслідування тисяч інших громадян України, які опинилися під окупацією кремлівського режиму.

Як відомо. Володимир Балух вивісив в Криму над своїм будинком в селі прапор України.

Відтоді почалося переслідування Балуха.

8 грудня 2016 року ФСБ провела чергові обшуки у Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, після чого його затримали. Силовики заявили, що знайшли на даху його будинку патрони і динаміт.

Українська правда