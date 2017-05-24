Геращенко: Бойовики хочуть говорити про полонених тільки з Медведчуком

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Середа, 24 травня 2017, 18:07

Бойовики заявили, що будуть обговорювати списки на звільнення тільки з Віктором Медведчуком.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявила уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко за підсумками засідання гуманітарної підгрупі в Мінську в середу.

"Якщо коротко підсумувати те, що сьогодні відбувалося на гуманітарній підгрупі в Мінську, то представники ОРДЛО заявили, що вони будуть обговорювати списки на звільнення тільки з В. Медведчуком, який сьогодні не зміг взяти участь у засіданні", - написала вона.

Також вона повідомила, що "ОРДЛО, підконтрольне РФ, вимагає продовження процедури верифікації".

"Щоб українська сторона провела верифікацію й тих, осіб , які... вже знаходяться на свободі, випущені по так званому "закону Савченко" і т.д. Це повна маячня, звичайно, адже ані українське законодавство, ані міжнародне гуманітарне право не дозволяє насильно переміщати чи опитувати вільних перед законом людей", - написала вона.

Геращенко зазначила, що готує офіційний лист до ОБСЄ, в якому проситиме дати офіційну оцінку цим незаконним вимогам.

"Ми провели ретельний аналіз списків осіб, яких вимагають звільнити представники ОРДЛО. Серед цих людей кілька сотень відмовляються переїжджати на окуповані росіянами територій. Ті, хто в тюрмі – підтвердили своє небажання. Ті, хто на волі, й так не хочуть переїжджати, бо хотіли б – переїхали", - написала вона.

"Також ОРДЛО внесли в списки своїх вимог тих, хто не має жодного відношення до інспірованого на Донбасі конфлікту: починаючи від беркутівців, причетних до вбивств на Майдані і закінчуючи просто вбивцями у Запоріжжі чи Вінниці, а також тими особами, що були причетні до трагічних подій в Одесі", - повідомила Геращенко.

За її словами, в ультимативній формі ОРДЛО вимагає амністії.

"Натомість, ми так і отримали інформацію про 128 українських заручників, що утримуються на території ОРДЛО: де вони, що з ними, чи включені вони в списки на звільнення", - повідомила Геращенко.

Як відомо, 12 травня закінчилася верифікація (перевірка) осіб, що здійснили злочини проти України, але яких можна помилувати, заради звільнення полонених українців, що незаконно утримуються на окупованих територіях.  

Українська правда

Теми: Донбас Мінські угоди Геращенко
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IP: 91.124.251.---nestor198024.05.2017 18:34
Геращенко: Бойовики хочуть говорити про полонених тільки з Медведчуком. Медведчук що, належить до тих, хто добровільно не бажає повертатися по програмі обміну, повторно назад, до терористів руського гібридного міра? Йому що, теж краще на материковій Україні. Скоро всі терористи із воєнторгу РФ Путіна - Кирила, що волею судьби вийдуть із поля бою гібридної війни і опиняться в тилу, на материковій Україні, - не захочуть добровільно повертатися назад. На кого міняти наших заручників, - військово-полених? Що ж тоді робити?  Так обміняйте Медведчука на українських військово полених, і він тоді вже точно не втече від відповідальності, - нікуди не дінеться і буде говорити на рівних із терористами з воєнторгу кума Путіна. Поверніть його силою назад у лоно гібридного міра ФСБ, до "святих" мощів кремлівської стіни.
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