СЦКК підтвердив обстріли бойовиками Мар’їнки

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Середа, 24 травня 2017, 18:11

Спільний центр з контролю та координації підтвердив обстріли бойовиками житлових районів Мар’їнки з мінометів.

Про це Українській правді повідомили у прес-центрі СЦКК.

"24 травня НЗФ ОРДО двічі обстріляли житлові квартали населеного пункту Мар'їнка з 82 мм мінометів, чим в черговий раз грубо порушили Мінські домовленості", - зазначили у СЦКК.

Три міни влучили у  житловий будинок на вулиці Шевченка, 292. Дві з них пробили дах, а третя пошкодила стіну. У будинку на вулиці Прокоф’єва, 112 міна влучила в стіну. Постраждалих немає.

Також у СЦКК зазначили, що КПВВ "Мар’їнка" бойовики обстріляли з 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецького озброєння.

Як повідомлялося, 24 травня бойовики обстріляли Мар'їнку в районі школи.

Контрольний пункт в'їзду/виїзду "Мар’їнка" в Донецькій області відновив роботу після обстрілу бойовиками ОРДО у середу, 24 травня.

Теми: Донбас АТО
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