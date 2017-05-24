У Києві чоловік зі стріляниною пограбував банк на 285 гривень

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Середа, 24 травня 2017, 21:22

Поліція Києва розшукує чоловіка, який здійснивши кілька пострілів у стелю, вкрав з банку 285 гривень.

Про це повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.

За її словами, повідомлення про невідомого зі зброєю у банківському відділенні на вул. Івана Кудрі у чергову частину поліції Києва надійшло о 16:45.

Встановлено, що зловмисник зробив кілька пострілів із невідомої зброї і забрав 285 гривень. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Відомості про подію зареєстровані. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Прикмети зловмисника передані всім патрульним та оперативним співробітникам.

Українська правда

Теми: Київ поліція
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