Порошенко зідзвонився з Макроном напередодні його зустрічі з Путіним

Президент Петро Порошенко обговорив з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном ситуацію на Донбасі напередодні зустрічі французького лідера з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про такі результати телефонної розмови двох глав держав повідомила прес-служба АП.

Згідно з інформацією, Порошенко, зокрема, навів факти порушення Мінських домовленостей Росією і підтримуваними нею бойовиками.

Президенти висловилися за активізацію роботи у Нормандському форматі.

Співрозмовники також скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів країн "Великої Сімки" в Італії.

Глава держави запросив Макрона здійснити візит до України у зручний час.

Окрім того, у середу ввечері Порошенко мав телефонну бесіду з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, якого також поінформував про ситуацію на Донбасі та триваючі порушення російською стороною Мінських домовленостей.

"У таких умовах відсутні підстави для скасування чи будь-якого пом’якшення економічних та секторальних санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації", - зазначив президент України.

На думку глави держави, така оцінка має бути покладена в основу рішень лідерів "Великої Сімки" та Європейської Ради щодо продовження санкцій проти РФ після 31 липня 2017 року.

Високопосадовці скоординували позиції перед самітом "Великої Сімки" 26-27 травня 2017 року.

Також президенти обговорили стан ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом Сенатом Нідерландів та висловили сподівання на якнайшвидше завершення процесу набуття чинності Угоди.

Окрім того, Порошенко і Туск домовились провести черговий Саміт Україна – Європейський Союз 13 липня 2017 року в Києві.

Українська правда