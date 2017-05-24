День в АТО: 16 обстрілів, без втрат

Від початку доби незаконні збройні формування 16 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України. Втрат серед українських військових не було.

Як повідомляє прес-центр АТО, станом на 18:00 ситуація у зоні проведення АТО відносно стабілізувалась.

На Приморському напрямку противник найбільш інтенсивно обстрілював позиції ЗСУ на підступах до Мар'їнки, використовуючи 82-мм міномети та гранатомети різних модифікацій.

"До слова, декілька мін противника знову влучили у житловий квартал цього міста неподалік КПВВ "Мар'їнка". На щастя, ніхто з місцевих не постраждав, однак робота КПВВ була на певний час призупинена. Зараз цей пункт пропуску працює у штатному режимі", - зазначили у прес-центрі АТО.

Також під обстрілами НЗФ зі стрілецької зброї опинились оборонні укріплення сил АТО біля Водяного, Новотроїцького та Красногорівки.

На Донецькому напрямку рано-вранці бойовики проросійських НЗФ обстріляли українські опорні пункти у передмісті Авдіївки з мінометів калібру 82 мм та піхотного озброєння меншого калібру.

В районі Зайцевого та Луганського били з озброєння БМП. Після 7.00 години ранку на цій ділянці фронту встановилось відносне затишшя.

"Луганський напрямок. Тут з початку доби зафіксовано три факти порушення противником режиму припинення вогню. Одразу після опівночі ворог зі стрілецької зброї здійснив обстріли наших опорних пунктів біля Станиці Луганської та н.п. Донець. А близько 9.00 години ранку бандити вдарили з 82-мм мінометів та станкового протитанкового гранатомету по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Новоолександрівки", - повідомили у прес-центрі.

Українська правда