Бойовики обстріляли Авдіївку з "Градів" - поліція
У середу ввечері проросійські незаконні збройні формування обстріляли Авдіївку, внаслідок артобстрілу пошкоджено чотири будинки по вулиці Чернишевського.
Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, постраждалих серед мирного населення немає.
Згідно з інформацією, обстріл стався близько 20.10.
"Через постійні обстріли з боку незаконних збройних формувань володарі зазначених будинків покинули свої помешкання та вже тривалий час мешкають в більш безпечних районах міста", - сказано у повідомленні.
Українська правда
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