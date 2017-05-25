ТКГ проведе засідання в Білорусі 7 червня

135 переглядів
0
Четвер, 25 травня 2017, 00:48

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) проведе наступне засідання 7 червня в Мінську (Білорусь).

Про це повідомила прес-секретар представника України в групі, колишнього президента Леоніда Кучми Дарина Оліфер, передають Українські новини.

"7 червня", - відповіла вона на запитання про дату наступного засідання.

За підсумками засідання ТКГ в середу Оліфер повідомила, що українська сторона наполягає на обміні списками до кінця тижня (до 29 травня) для звільнення заручників в червні.

Як повідомлялося, перший заступник голови Верховної Ради, представник України в підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко заявила, що бойовики вимагають продовження верифікації громадян, які відмовляються від переміщення на територію окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках обміну заручникам.

Теми: Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Геращенко: Бойовики хочуть говорити про полонених тільки з Медведчуком 24 травня 2017, 18:07
Геращенко: Офіційний Київ чекає на важливий телефонний дзвінок 23 травня 2017, 10:55
Київ запропонує конкретні кроки щодо звільнення заручників 23 травня 2017, 10:39
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики обстріляли Авдіївку з "Градів" - поліція
Антикорупційна операція: Екс-голову ДПС Полтавщини відпустили під заставу
Антикорупційна операція: Суд відпустив екс-голову ДПС Луганщини під заставу
Зірку серіалу "Каменська" Яковлєву не пустили до Харкова
Усі новини
Ілля і фізика

Фізик з планети онлайн-освіти

Міфи

9 поширених міфів про заняття спортом