ТКГ проведе засідання в Білорусі 7 червня

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) проведе наступне засідання 7 червня в Мінську (Білорусь).

Про це повідомила прес-секретар представника України в групі, колишнього президента Леоніда Кучми Дарина Оліфер, передають Українські новини.

"7 червня", - відповіла вона на запитання про дату наступного засідання.

За підсумками засідання ТКГ в середу Оліфер повідомила, що українська сторона наполягає на обміні списками до кінця тижня (до 29 травня) для звільнення заручників в червні.

Як повідомлялося, перший заступник голови Верховної Ради, представник України в підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко заявила, що бойовики вимагають продовження верифікації громадян, які відмовляються від переміщення на територію окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках обміну заручникам.