В Києві розстріляли мотоцикліста, оголошено план "Перехоплення"

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Четвер, 25 травня 2017, 02:00

На Харківському шосе у Києві сталась стрілянина, опублікувано фото підозрюваного, поліція оголосила план "перехоплення".

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Невідомі на двох автомобілях розстріляли чоловіка на мотоциклі. Від отриманих поранень мотоцикліст помер.

В рамках оперативних заходів вдалось встановити особу підозрюваного і те, що він пересувався на автомобілі марки Seat з державним номером АА5783МЕ.

Поліція звертається до громадян по допомогу у розшуку підозрюваного і вказаного автомобіля.

Варто зазначити, що на опублікованих фото зображений віце-чемпіон світу з сумо Дмитро Слєпченко, який брав участь у зіткненнях біля 223 ОВК під час виборів в 2012 році. В цьому окрузі за депутатський мандат змагалися лідер громадського руху "Кияни передусім!" Віктор Пилипишин і свободівець Юрій Левченко.

Теми: Київ кримінал поліція
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