Савченко розказала про плани партії і президентські амбіції

Народний депутат України Надія Савченко заявила, що готова стати президентом України та розповіла про завдання своєї новоствореної політичної сили.

Про це вона сказала в інтерв'ю для "Krytyka Polityczna", пише Укрінформ.

"Я готова взяти на себе відповідальність за країну і виставити свою кандидатуру на президентських виборах. У парламентських виборах буде брати участь моя політична сила. Боже, як жахливо це звучить із вуст політика...", – прокоментувала колишня військова льотчиця для польського видання.

Савченко, за її словами, не вірить у політичні партії, але сподівається, що її "свіжа" політична сила "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" зможе перезавантажити "хвору" українську систему влади.

"Вона (партія Савченко - ред.) допоможе демонтувати нездорову політичну систему, яка була створена 25 років тому, перебудувати державну архітектуру і дати людям шанси на зручне існування в її рамках. Це буде симбіоз різноманітних систем, ми не будемо бездумно приймати або відкидати будь-які з них", – сказала нардеп.

Як повідомлялося, 13 квітня відбувся з’їзд нової політичної партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко".