Ще один затриманий фіскал вийшов під заставу в 1 млн грн

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Четвер, 25 травня 2017, 04:06

Печерський районний суд Києва обрав колишньому начальнику Дарницької податкової адміністрації в Києві Юрію Кравченку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн гривень.

Про це повідомляє телеканал новин "112 Україна".

Кравченко повинен внести гроші протягом 5 днів. Якщо заставу не буде внесено, прокуратура може звернутися до суду для зміни запобіжного заходу.

Якщо Кравченко порушить процесуальні зобов'язання на час слідства, то повинен буде заплатити суму застави.

Раніше ввечері, 24 травня, суд вирішив звільнити екс-начальника Головного управління Міндоходов в Луганській області Олександра Антипова  під заставу в розмірі 15 млн гривень, а також колишнього главу податкової у Полтавській області Володимира Задорожного під заставу в 12 млн грн.

Як відомо, у середу 2,3 тис. правоохоронці провели 454 обшуки в 15 областях і затримали 23 діючих і колишніх керівників податкової служби.

Теми: податки корупція суд
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