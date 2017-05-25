Дружина Сущенка звернулась по допомогу до дружини Макрона

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Четвер, 25 травня 2017, 04:56

Дружина журналіста Укрінформу Романа Сущенка написала листа дружині президента Франції Еммануеля Макрона з проханням посприяти звільненню чоловіка, якого в Росії незаконно утримують в СІЗО.

Про це повідомив адвокат заручника Марк Фейгін у facebook.

"Я прошу друзів з груп підтримки Романа Сущенко, мого підзахисного, який перебуває в Лефортівській в'язниці, допомогти поширити лист-звернення його дружини Анжеліки до дружини президента Макрона у французьких ЗМІ і соціальних мережах", - написав Фейгін, опублікувавши зазначений лист.

У листі Анжела Сущенко просить Бріджит Троньє, дружину президента Макрона, допомогти у звільненні чоловіка з російської в’язниці.

"Зрозуміло, що і керівництво МЗС Франції, і канцелярія Глави держави детально обізнані про нашу проблему і докладають зусиль для її вирішення. Однак Ви викликаєте в мені особливу довіру і впевненість, як людина здатна мені допомогти. Не мені Вам давати поради, яким чином можна було б сприяти швидкому звільненню мого чоловіка. Ви самі змогли б діяти, як підказало б Ваше серце. Впевнена, що Вам, як нікому, це під силу", - звертається до першої леді Франції дружина Сущенка.

Фейгін висловив сподівання, що поширення цього звернення у ЗМІ і соцмережах напередодні візиту президента РФ Володимира Путіна в Париж може зіграти вирішальну роль у звільненні журналіста.

Раніше повідомлялося, що син Романа Сущенка Максим написав листа президенту Росії, в якому попросив його посприяти поверненню батька додому.

Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Теми: Сущенко Росія Франція
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