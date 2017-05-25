Тіллерсон розказав, коли РФ зможе повернутися в G8

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Четвер, 25 травня 2017, 05:44

Головною передумовою для повернення Росії в "Групу восьми", яка зараз існує у складі семи членів як G7, є виконання Мінських домовленостей та повернення суверенітету Україні.

Про це в під час розмови з журналістами в рамках міжнародного турне з президентом Трампом розказав держсекретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє Укрінформ.

"Вони були виключені або виведені з групи (Group 8, G8 – ред.) через ситуацію в Україні, отже, я думаю, для возз'єднання, їм потрібно вирішити ситуацію в Україні, і ми достатньо чітко дали зрозуміти, що це означає", - підкреслив глава зовнішньополітичного відомства США.

Він уточнив, що для росіян це значить "просуватися вперед з Мінськими домовленостями, імплементувати їх та відновити суверенітет України".

Росія була виключена із G8 в 2014 році через спробу анексії Криму та агресію проти України. Зараз форум існує як G7, членами якого є Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.

Наступний саміт G7 запланований на четвер, 25 травня в містечку Таорміна на острові Сіцилія, Італія.

Теми: Росія США Крим Донбас
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