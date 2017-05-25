Росія намагалась вплинути на Трампа через його радників – ЗМІ

Американські шпигуни дізналися влітку минулого року, що російські офіційні особи обговорювали вплив на Дональда Трампа через його радників Пола Манафорта і Майкла Флінна.

Про це з посиланням на The New York Times пише Reuters.

Російські розвідка і політичні діячі були впевнені, що Манафорт, голова кампанії Трампа в той час, і Флінн, який був радником Білого дому з питань національної безпеки, можуть бути використані, щоб допомогти сформувати думку Трампа стосовно Росії, повідомили виданню троє нинішніх і колишніх американських чиновників, знайомих з даними розвідки.

Як відомо, під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово схвально відгукнувся про президента РФ Володимира Путіна. Він навіть заявляв, що якщо стане президентом США, готовий розглянути визнання Криму частиною Росії.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.

Як повідомлялося, міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

Розслідування під керівництвом Мюллера у першу чергу має намір зосередитись на екс-радникові Трампа з нацбезпеки Майклі Флінні і колишньому керівникові його виборчого штабу Полі Манафорті.

У свою чергу Флінн вирішив посилатися на п'яту поправку до Конституції США, щоб не давати свідчення, які можуть бути використані проти нього. Раніше він відмовився виконувати офіційний припис Комітету з питань розвідки Сенату США, який зобов’язує його передати всі документи та записи про зв'язки з РФ.