Мей зла на Трампа через витік в ЗМІ даних про теракт в Манчестері

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей висловить невдоволення президенту США Дональду Трампу через витік даних про розслідування теракту в Манчестері в американські ЗМІ.

Про це повідомляє The Guardian.

Британські чиновники незадоволені тим, що New York Times опублікувала слідчі фотографії частин бомб, що, на думку британської влади, може ускладнити розширення розслідування терактів.

Це був останній з кількох витоків в американські ЗМІ, що, швидше за все, стався з розвідувального співтовариства США, яке отримує дані відповідно до договору між двома країнами про співпрацю в сфері безпеки.

Лідери двох країн зустрінуться на саміті НАТО в Брюсселі 25 травня.

Як відомо, в результаті теракту в Манчестері загинули 22 людини. Серед загиблих - двоє поляків. За останніми даними, постраждали 12 дітей у віці до 16 років.

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за скоєне.

Саме з посиланням на американських чиновників відразу після вибуху ЗМІ повідомили деякі подробиці теракту і те, що це справа рук терориста-смертника.