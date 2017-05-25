АТО: 50 обстрілів, бойовики все частіше застосовують "Гради"

Минулої доби противник 50 разів відкривав вогонь, неодноразово використовуючи важке артилерійське озброєння, яке суворо заборонене Мінськими домовленостями, 2 військовослужбовців ЗС України було поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. Саме на цій частині фронту зафіксовано понад половину фактів порушення проросійськими НЗФ режиму припинення вогню.

Так, під вечір 24 травня бойовики знову взялись обстрілювати оборонні укріплення ЗС України з артилерії. Зокрема, зі 120-мм мінометів ворог бив по позиціях ЗСУ в районі Широкиного, Чермалика та Водяного. Широкине також зазнало обстрілу з артилерійських систем калібру 122 мм. З цієї зброї бандформування обстріляли опорні пункти сил АТО й північніше, поблизу Мар'їнки. На тих же ділянках, а також неподалік Гнутового, Лебединського, Павлополя, Новотроїцького та Красногорівки бойовики активно вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних модифікацій, стрілецької зброї, деколи з озброєння БМП.

Донецький напрямок. На цій ділянці фронту зафіксовано 17 випадків порушення бойовиками домовленостей про незастосування зброї.

Найнапруженішою ситуацією залишається у передмісті Авдіївки, де бойовики ввечері знову двічі били по позиціях ЗСУ з РСЗВ "Град". Зокрема, ворожі реактивні снаряди вкотре влучили й по житловому кварталу, що розташований на південній околиці цього населеного пункту. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Втім, в декількох приватних будинках пошкоджені дахи й вікна.



На тому ж напрямку противник неодноразово застосовував міномети, гранатомети й стрілецьку зброю в районі Новгородського, Верхньоторецького та Пісків. А по укріпленнях сил АТО неподалік Невельського бойовики декілька разів стріляли з 122-мм артилерійських систем.

Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби НЗФ жодного разу не використовували важкого артилерійського озброєння.

Тут загалом нараховано 6 ворожих обстрілів. Ввечері противник обстріляв українських воїнів, котрі тримають оборону біля Троїцького, з мінометів калібру 82 мм. Пізніше ворог відкривав вогонь з озброєння БТР, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по укріпленнях ЗСУ в районі Новоолександрівки.