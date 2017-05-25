Гройсман: Росія перетворила Крим із курорту на військову базу

Російська Федерація перетворила Крим на свою військову базу і є великою загрозою для всього демократичного світу.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з прем’єр-міністром Баварії Горстом Зеєгофером в Києві, повідомляє "Укрінформ".

"На жаль, Росія несе загрозу не тільки Україні, а всьому демократичному світові – це абсолютно очевидно. Це не наш з вами вибір, це їх вибір", – сказав Гройсман.

Прем’єр зазначив, що коли росіяни увійшли на Донбас, вони вигнали легітимно обрану місцеву владу і окупували частину України.

"Вони підтримують це фінансово, озброєнням і всім іншим", – пояснив глава уряду.

"Повірте мені, в Україні жодного конфлікту. Це був російський сценарій. Я теж у 2014 році був представником регіональної влади та співпрацював з колегами з усіх регіонів України. У нас не було проблем", – розповів Гройсман.

Він запевнив: "У нас не було жодного кроку, жодного, навіть на півкроку, для будь-якого натяку на конфлікт з Росією також".

"Сьогодні Крим з курорту перетворився на надпотужну військову базу, яка створює загрозу не Україні, а всім країнам НАТО, цивілізованому світу", – заявив український прем'єр.

Він нагадав, що на території українського Криму розміщувалася військова база РФ і в 2017 році Росія повинна була забрати Чорноморський флот на свою територію.

Гройсман і Зеєгофер, серед іншого, домовилися провести спільний діловий форум наприкінці року в рамках візиту українського прем’єра до Баварії, інформує урядовий портал.