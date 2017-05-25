СБУ визнає відсутність механізму блокування російських сайтів

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Четвер, 25 травня 2017, 11:39

Голова Служби безпеки України Василь Грицак каже, що механізм блокування потрапили під санкції російських інтернет-ресурсів поки не розроблений.

Про це він повідомив журналістам у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Механізм ще не розроблений, але буде введений", - сказав він.

При цьому він зазначив, що такий механізм розробляється.

Як повідомлялося, 16 травня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти ряду російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники" і компанія "Яндекс".

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Теми: СБУ Грицак санкції інтернет Росія
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IP: 178.94.33.---donbydon25.05.2017 12:03
Ресурси заблоковано, сайти недоступні. Навіщо механізм? Думаю, що вони якісь інші механізми мають на увазі..
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