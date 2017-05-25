Грицак заявляє, що помилок СБУ у справі Шеремета не було

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Четвер, 25 травня 2017, 11:46
Грицак заявляє, що відео у справі Шеремета передали Нацполіції

Глава Служби безпеки України Василь Грицак запевняє, що співробітники СБУ вилучали диски тільки за однією адресою в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета і передали їх Національної поліції.

Про це він заявив у четвер, спілкуючись з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

Грицак заявив, що помилки в слідстві, про які раніше сказав генпрокурор Юрій Луценко, спецслужби не стосуються.

"Ми вилучали за окремим дорученням слідчого 4 жорстких дисків за однією адресою. І ці 4 жорстких диска були передані в Нацполіцію без будь-яких втручань у них. Тому про помилки, які були виявлені (в слідстві), будь ласка, запитуйте у генпрокурора. До нас ніяких звернень з цього приводу не надходило", - сказав він.

Він додав: "Не знаю, що мав на увазі генеральний прокурор, але у нас була зустріч як з громадськими активістами, так і з керівництвом Національної поліції і Генпрокуратури".

За його словами, на цій зустрічі були присутні троє журналістів, які проводили розслідування, перший заступник генпрокурора і керівник Нацполіції.

"На пряме запитання "Що ми зробили не так, чи передали ми хоч один матеріал з якимось спотворенням, виправленням... зі слідами роботи Служби безпеки", Князєв (глава Нацполіції Сергій Князєв - ред.) відповів ... "Ні, ви передали всі добре", - розповів про подробиці зустрічі Грицак.

Як відомо, 24 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в справі про вбивство журналіста Шеремета слідство допустило помилку, не вилучивши одну з найважливіших відеозаписів.

"Мушу визнати, що в цьому слідстві була допущена помилка. Вилучивши 201 камеру відеоспостереження, ще одна – і, як виявилося, найважливіша, – камера не була вилучена, що весь цей час не давало дуже важливої інформації слідству", – сказав Луценко.

Журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року, підклавши вибухівку під машину, в якій він їздив на роботу, – авто вибухнуло у центрі Києваблизько 8 ранку, Шеремет отримав серйозні ушкодження і помер у "швидкій".

Правоохоронці розслідують убивство як теракт, але ані виконавців, ані організаторів його досі не встановили. У них є декілька версій, ключова – професійна діяльність Шеремета.

Теми: Грицак Справа Шеремета
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