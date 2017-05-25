У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 2 бійців

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Четвер, 25 травня 2017, 12:53

Жоден український військовий не загинув у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі протягом 24 травня, однак двоє отримали поранення.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник  на брифінгу в четвер.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, проте двоє наших бійців зазнали поранень у Чермалику на маріупольському напрямку внаслідок ворожого обстрілу", – повідомив він.

Українська правда

Теми: АТО
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