Березенко з БПП хоче обмежити доступ журналістів до комітетів Ради
Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді Сергій Березенко виступає за обмеження доступу засобів масової інформації до засідань парламентських комітетів.
Про це він сказав журналістам, передають "Українські новини".
"Можливо, це буде непопулярне звучати, я б якимось чином обмежував пресі бути присутньою на засіданнях комітетів, як це прийнято у всьому світі", - сказав він.
На його думку, відсутність преси сприятиме більш ефективній роботі комітетів.
Березенко вважає, що піар політичних сил на засіданнях комітетів є однією з найбільших проблем парламенту.
Як відомо, у 2016 році місія Європейського парламенту з оцінки потреб рекомендувала Раді проводити засідання погоджувальної ради в закритому для ЗМІ режимі.
Проте спікер парламенту Андрій Парубій тоді заявив, що таких змін не буде.
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