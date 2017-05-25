У штабі АТО підтвердили нові позиції на Світлодарській дузі

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Четвер, 25 травня 2017, 14:20

Речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник підтвердив, що українські військові зайняли нові позиції на Світлодарській дузі.

Про це він сказав на брифінгу 25 травня, відповідаючи на запитання журналістів.

"Відповідно до Мінських домовленностей Збройні сили України а також інші військові формування, залучені до АТО, суворо дотримуються режиму припинення вогню і виконання мирного плану президента", – наголосив передусім Мотузяник.

"Разом з тим, як неодноразово було сказано, ми залишаємо за собою право відповідати на ворожі обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Йдеться про безпосередні атаки на наші опорні пункти, про обстріл з важкого озброєння у разі, коли ми можемо ідентифікувати вогневу точку противника і ми знатимемо, що вона перебуватиме поза межами населеного пункту і ми зможемо вести туди вогонь" – пояснив речник АТО.

Водночас, за словами полковника, ситуація на лінії розмежування може бути доволі динамічною.

"Якщо підрозділи вступають в бій з противником, можлива контратака, певні території можуть переходити із рук в руки, і це абсолютно зрозуміла річ для людей, які знаються на цій справі. Хочу зазначити, що мова йде про Світлодарську дугу", – сказав Мотузяник.

Він нагадав, що згідно з Мінськими домовленостями, цю територію має контролювати українська сторона.

Нагадаємо, що 23 травня з'явилося повідомлення, що в районі Світлодарської дуги в зоні проведення антитерористичної операції українські військові просунулись вперед майже на кілометр.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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