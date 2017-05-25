Уряд не розглядає питання припинення залізничного сполучення з РФ – Омелян
Міністр інфраструктури спростував інформацію про припинення залізничного сполучення з Росією.
Про це міністр інфраструктури повідомив в коментарі Економічній правді.
"На мою думку, будь-яке сполучення слід було давно припинити", - заявив Омелян.
"Наразі, питання припинення залізничного чи автобусного пасажирського сполучення України з Росією нашим урядом не розглядалося", - додав міністр.
Омелян також зазначив, що авіаційне сполучення було припинене у 2015 році з ініціативи української сторони.
Нагадаємо, що сьогодні зранку російські ЗМІ повідомили про припинення залізничного сполучення України з Росією.
"Укрзалізниця" відразу спростувала цю інформацію.
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