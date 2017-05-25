Яковлєва заявила, що не пам'ятає, коли їздила до Криму

Голова СБУ заявив, що рішення про заборону в'їзду в Україну через візит до Криму, як у випадку із російською акторкою Оленою Яковлєвою, приймає не СБУ, а Держприкордонслужба.

Про це сказав голова СБУ Василь Грицак під час прес-конференції, коментуючи рішення про заборону в'їзду російській актрисі Олені Яковлєвій, передає Укрінформ.

"СБУ приймає рішення про заборону в'їзду в Україну або обмеження терміну перебування у випадку, якщо людина вчинила щось, що загрожує національній безпеці держави незалежно від території вчинення. Чи то РФ, Білорусь, чи якась інша країна. Якщо людина просто перетнула кордон Криму і не висловлювала там антиукраїнських закликів, змін території держави тощо - це пряма компетенція прикордонників", - пояснив Грицак.

Він звернувся з проханням до всіх причетних відомств, починаючи від Міністерства культури і закінчуючи СБУ, діяти злагоджено. "Ми не маємо відстежувати кожну актрису чи співачку. Але реагувати ми будемо у тому випадку, якщо є дійсно загроза національним інтересам", - наголосив Грицак.

У прес-службі СБУ уточнили, що питання порушення перетину кордону - це компетенція прикордонників, а компетенція СБУ - якщо є висловлювання проти України. Тобто, якщо людина порушила порядок перетину кордону - це адміністративна відповідальність, яка може бути реалізована у забороні в'їзду. У даному випадку, якщо б Яковлєва переїхала до Криму через пункт пропуску Чонгар, вона мала б право на в'їзд в Україну.

У свою чергу Яковлєва в коментарі KP.ua зазначила, що не має наміру подавати до суду на СБУ. "В суд проти СБУ звертатися не буду - у мене немає сил і часу, щоб займатися подібними розбірками. На щастя, стан здоров'я родичів дозволяє приїжджати до мене в Росію з України, ми вже про це домовилися", – заявила Яковлева.

Вона також зазначила, що не пам'ятає, коли востаннє відвідувала Крим. "Не пам'ятаю, коли востаннє там була. Знаєте, ці закони не назавжди! Нам тільки залишається чекати, коли здоровий глузд переможе", - сказала Яковлєва.



Як відомо, російську актрису Олену Яковлєву прикордонники не пустили до Харкова і заборонили в'їзд на три роки через те, що вона відвідувала окупований Крим.