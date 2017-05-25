Безпілотники ОБСЄ помітили 11 РСЗВ бойовиків біля лінії фронту
Безпілотники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 11 установок реактивних систем залпового вогню на непідконтрольній уряду території.
Про це заявив заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час брифінгу 25 травня, повідомляє "Укрінформ".
"16 травня безпілотники СММ зафіксували 11 РСЗВ у Новопавлівську, що контролюється так званою "ЛНР". Це озброєння, згідно з Мінськими угодами, має бути на відстані 35 кілометрів від лінії зіткнення, але воно перебуває на відстані 33 кілометри", – зазначив Хуг.
За його словами, ті, хто розміщує ці сили і засоби, перетворюють місця злочину на картинку для ЗМІ.
"Іноді вони залишають тіла жертв на відкритому просторі і очікують на прибуття камер", - зазначив заступник голови місії ОБСЄ.
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