Кабмін переніс співбесіди двох кандидатів на аудитора НАБУ

306 переглядів
0
Четвер, 25 травня 2017, 16:42

Кабінет міністрів переніс заплановані на четвер, 25 травня, співбесіди з двома кандидатами на аудиторів Національного антикорупційного бюро України від уряду.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Особисте спілкування претендентів на посаду є процедурною вимогою проведення співбесіди, а неможливість діалогу з особистих причин кандидатів зумовила ухвалення рішення про перенесення співбесіди на більш пізній термін. Про наступну дату співбесіди буде повідомлено додатково", - повідомила прес-служба Кабміну.

Як повідомлялося, уряд провів співбесіду з 10 кандидатурами на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро від Кабміну.

Як відомо, уряд має 12 кандидатур на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро, з яких має відібрати найкращого.

Першочергово подавались 16 кандидатур, троє претендентів знялися і не прийшли на засідання робочої групи. Ще один не відповідає заявленим вимогам.

Таким чином залишаються 12 кандидатур: Джованні Кесслер, Роберт Сторч, Віктор Острянський, Сергій Гончаренко, Павло Комірчий, Михайло Буроменський, Олександра Яновська, Аркадій Бущенко, Петрос Клерідес, Максим Гольдарб, Карлос Кастресану і Марта Борщ.

Відповідно до закону про НАБУ, президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

У 2017 році має відбутися перший подібний аудит НАБУ.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Екс-чиновниця Міндоходів уникла арешту за мільйон гривень застави
Матіос: Гелікоптери ще прилетять за тими, хто їх не чекає
Уряд не розглядає питання припинення залізничного сполучення з РФ – Омелян
Аваков хоче обговорити з Луценком суди, які звільняють податківців
Усі новини
Bla Bla Bar

Архітектор Сергій Махно – про свої улюблені київські заклади

BeVerySpecial

Співвласниця бару "Буду позже" Валерія Нойман — про свою справу, алкоголь і тату