ВР дозволила Парубію підписати закон про заборону георгіївської стрічки

Верховна Рада відмовилася скасувати результати голосування за законопроект №2987, що вводить адміністративну відповідальність за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки.

За прийняття проекту постанови №2987-П проголосували 19 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Таким чином спікер парламенту Андрій Парубій має право підписати відповідний законопроект і направити його на підпис президенту Петру Порошенку.

Як відомо, 16 травня Рада ввела покарання у вигляді адміністративного арешту строком до 15 діб за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки.

17 травня депутати від фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич і Дмитро Шенцев зареєстрували проект постанови про скасування результатів голосування за цей законопроект.

21 травня Порошенко пообіцяв схвалити введення адмінвідповідальності за пропаганду георгіївської стрічки.