ВР дозволила Парубію підписати закон про заборону георгіївської стрічки

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Четвер, 25 травня 2017, 17:26

Верховна Рада відмовилася скасувати результати голосування за законопроект №2987, що вводить адміністративну відповідальність за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки.

За прийняття проекту постанови №2987-П проголосували 19 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Таким чином спікер парламенту Андрій Парубій має право підписати відповідний законопроект і направити його на підпис президенту Петру Порошенку.

Як відомо, 16 травня Рада ввела покарання у вигляді адміністративного арешту строком до 15 діб за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки.

17 травня депутати від фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич і Дмитро Шенцев зареєстрували проект постанови про скасування результатів голосування за цей законопроект.

21 травня Порошенко пообіцяв схвалити введення адмінвідповідальності за пропаганду георгіївської стрічки.

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Коментарі — 2
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IP: 94.179.223.---Шлакоблок25.05.2017 17:41
Как говорил один режисёр порнографического фильма: "Результат на лице".
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IP: 94.179.223.---Шлакоблок25.05.2017 17:37
«Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!» (Свирид Петрович Голохвастов).
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