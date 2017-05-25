ВР дозволила Парубію підписати закон про заборону георгіївської стрічки
Верховна Рада відмовилася скасувати результати голосування за законопроект №2987, що вводить адміністративну відповідальність за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки.
За прийняття проекту постанови №2987-П проголосували 19 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.
Таким чином спікер парламенту Андрій Парубій має право підписати відповідний законопроект і направити його на підпис президенту Петру Порошенку.
Як відомо, 16 травня Рада ввела покарання у вигляді адміністративного арешту строком до 15 діб за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки.
17 травня депутати від фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич і Дмитро Шенцев зареєстрували проект постанови про скасування результатів голосування за цей законопроект.
21 травня Порошенко пообіцяв схвалити введення адмінвідповідальності за пропаганду георгіївської стрічки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.