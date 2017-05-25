Бойовики б'ють із забороненої артилерії, четверо поранених
У четвер бойовики використали в напрямку Авдіївки заборонені мінськими угодами РСЗВ "Град", а на південь від Донецька бойовики використовували артилерійські системи 152 мм калібру, четверо бійців зазнали поранень.
Про це у четвер ввечері повідомляє прес-центр АТО.
Загалом у четвер бойовики 26 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників.
"Найскладнішою ситуація залишається у передмісті Авдіївки. Там бойовики обстрілювали оборонні укріплення ЗС України з мінометів різних калібрів, зенітної установки, гранатометів та стрілецької зброї. А близько 14:00 години дня два рази вдарили по наших позиціях з РСЗВ "Град", - зазначається в повідомленні.
"На цьому ж напрямку під ворожий вогонь з мінометів та піхотного озброєння потрапили опорні пункти підрозділів сил АТО в районі Луганського, Зайцевого та Пісків", - додали в прес-центрі.
На приморському напрямку з тимчасово окупованого Докучаєвська бойовики здійснили вогневий наліт, застосовуючи потужні артилерійські системи калібру 152 мм.
Також вони двічі обстріляли наші опорні пункти в районі Новотроїцького з 120-мм мінометів.
Зранку, з таких же мінометів, бандити вели вогонь біля Красногорівки. Окрім того, поблизу Красногорівки, Широкиного, Водяного та Богданівки впродовж дня противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.
На Луганському напрямку з початку доби встановилось відносне затишшя. Однак по обіді бойовики здійснили обстріл українських позицій поблизу н.п. Нижньотепле зі стрілецької зброї.
Українська правда
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