Аваков: Через помилку в справі Шеремета, доводиться заново перевіряти всі факти

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що один з учасників розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета припустився помилки, яка змушує зараз перевіряти всі матеріали справи.

Про це він сказав в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкініою" на "24 каналі" в четвер.

"Мала місце ситуація, за якої була допущена одним із співробітників технічна або, скажемо так, інша недбалість, яка, на мій погляд, ні на що істотно не вплинула... але наявність такої недбалості в одному випадку з майже 2 тис., змусила нас повністю обробити весь масив заново, перевіряючи кожен з фактів, і ми зараз цим зайняті", - сказав Аваков.

За словами міністра, журналістам, які проводили власне розслідування і виявили додаткові факти, повинні були поділитися цією інформацією зі слідством.

"Слідство розслідує, і в цей час журналісту стає відомий додатковий факт, і журналіст не ділиться цим додатковим фактом зі слідством, а знімає кіно. Я вважаю, що це виглядає трохи дивно", - додав міністр.

Аваков підкреслив, що приховування фактів від слідства є злочином.

Напередодні, 24 травня, генеральний прокурор України Юрій Луценко, звітуючи у Верховній Раді, заявив, що в справі про вбивство Шеремета слідство припустилося помилки, не вилучивши один з найважливіших відеозаписів.

У свою чергу глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що співробітники СБУ вилучали диски тільки за однією адресою в рамках розслідування вбивства Шеремета і передали їх Національній поліції, помилки в слідстві, про які раніше сказав генпрокурор, спецслужби не стосуються.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року о 7.45 в центрі Києва була підірвана машина керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Шеремет. Журналіст загинув невдовзі після вибуху. Слідчі заявили, що вважають пріоритетною версією вбивства Шеремета його журналістську діяльність в Україні та інших країнах.

Інтерфакс-Україна